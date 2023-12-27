Окупанти розстріляли трьох українських полонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Розпочато розслідування
Російські окупанти поблизу Роботиного Запорізької області розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За інформацією слідства, у грудні 2023 року російські військовослужбовці поблизу Роботиного під час бойового зіткнення із Силами оборони України взяли у полон трьох українських військових. За годину росіяни їх розстріляли. Відповідне відео з'явилося в інтернеті.
У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії окупантів порушують ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
- Раніше з'явилося відео, на якому росіяни ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
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