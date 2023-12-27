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Окупанти розстріляли трьох українських полонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Розпочато розслідування

27 грудня, 2023 середа
14:35
Війна з Росією окупанти

Російські окупанти поблизу Роботиного Запорізької області розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Про це інформує Офіс генпрокурора. 

За інформацією слідства, у грудні 2023 року російські військовослужбовці поблизу Роботиного під час бойового зіткнення із Силами оборони України взяли у полон трьох українських військових. За годину росіяни їх розстріляли. Відповідне відео з'явилося в інтернеті. 

У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії окупантів порушують ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. 

"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні. 

Наразі триває досудове розслідування. 

  • Раніше з'явилося відео, на якому росіяни ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними. Офіс генпрокурора розпочав розслідування. 
Росія
російська армія
полонені
окупанти
Запорізька область
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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