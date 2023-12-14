Штурмуючи позиції ЗСУ, окупанти прикриваються українськими полоненими, як живими щитами. Лубінець відреагував

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він опублікував відео, на якому росіяни ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій та прикриваються ними.

Також зафіксований момент, коли російський окупант робить постріл у напрямку беззбройних, які біжать у протилежний бік від позицій ЗСУ. За кілька секунд, коли оператор безпілотника знову наводить зум, тіло бійця у формі ЗСУ вже лежить на землі.

"Якщо дії з відео будуть встановлені як офіційні та правдиві - це свідчитиме, що РФ порушила ще одну статтю третіх Женевських конвенцій. А саме статтю 23, яка каже, що жодного військовополоненого не можна будь-коли відправити в район, у якому йому загрожував би вогонь із зони боїв. А також не можна використовувати військовополонених для захисту будь-яких пунктів чи районів від військових операцій", - наголосив Лубінець.