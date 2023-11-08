Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Там наголошують, що такі наміри РФ є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Так, російське пропагандистське інформагентство РИА Новости повідомило, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні.

Зазначається, що формування діятиме у складі угрупування "Каскад" так званої терористичної організації "ДНР" на території Донецької та Запорізької областей.

Російські джерела стверджували, що командування РФ поводитиметься з військовополоненими так само як і з російськими солдатами, і що вони отримуватимуть однакову зарплату та пільги.

В ISW наголосили, що за даними росЗМІ, російські війська завербували до 70 українських військовополонених з різних колоній у РФ для служби в батальйоні "Богдан Хмельницький".

"Женевська конвенція про військовополонених забороняє використання військовополонених у військових діях на боці держави, яка їх захопила, зазначаючи, що жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може бути підданий впливу пожежі в зоні бойових дій і не повинні залучатися до праці, шкідливої ​​для здоров’я або небезпечної природи", - зазначили експерти Інституту вивчення війни.