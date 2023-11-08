Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW
Російське військове командування планує найближчим часом відправити на фронт батальйон "Богдан Хмельницький", який складається з українських військовополонених
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Там наголошують, що такі наміри РФ є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Так, російське пропагандистське інформагентство РИА Новости повідомило, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні.
Зазначається, що формування діятиме у складі угрупування "Каскад" так званої терористичної організації "ДНР" на території Донецької та Запорізької областей.
Російські джерела стверджували, що командування РФ поводитиметься з військовополоненими так само як і з російськими солдатами, і що вони отримуватимуть однакову зарплату та пільги.
В ISW наголосили, що за даними росЗМІ, російські війська завербували до 70 українських військовополонених з різних колоній у РФ для служби в батальйоні "Богдан Хмельницький".
"Женевська конвенція про військовополонених забороняє використання військовополонених у військових діях на боці держави, яка їх захопила, зазначаючи, що жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може бути підданий впливу пожежі в зоні бойових дій і не повинні залучатися до праці, шкідливої для здоров’я або небезпечної природи", - зазначили експерти Інституту вивчення війни.
- Напередодні стало відомо, що росіяни утримують на своїй території українських військовополонених та цивільних у жахливих умовах - без належного харчування, медичного обслуговування та із застосування насильства.
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