Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW

Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW

8 листопада, 2023 середа
08:58
Війна з Росією Полонені

Російське військове командування планує найближчим часом відправити на фронт батальйон "Богдан Хмельницький", який складається з українських військовополонених

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Там наголошують, що такі наміри РФ є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. 

Так, російське пропагандистське інформагентство РИА Новости повідомило, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні.

Зазначається, що формування діятиме у складі угрупування "Каскад" так званої терористичної організації "ДНР" на території Донецької та Запорізької областей.

Російські джерела стверджували, що командування РФ поводитиметься з військовополоненими так само як і з російськими солдатами, і що вони отримуватимуть однакову зарплату та пільги. 

В ISW наголосили, що за даними росЗМІ, російські війська завербували до 70 українських військовополонених з різних колоній у РФ для служби в батальйоні "Богдан Хмельницький". 

"Женевська конвенція про військовополонених забороняє використання військовополонених у військових діях на боці держави, яка їх захопила, зазначаючи, що жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де він може бути підданий впливу пожежі в зоні бойових дій і не повинні залучатися до праці, шкідливої ​​для здоров’я або небезпечної природи", - зазначили експерти Інституту вивчення війни.

  • Напередодні стало відомо, що росіяни утримують на своїй території українських військовополонених та цивільних у жахливих умовах - без належного харчування, медичного обслуговування та із застосування насильства.
Україна
Росія
військові
російська армія
полонені
Читайте також:
втрати вотрога
6 листопада, 2023 понедiлок
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
корабель рф
7 листопада, 2023 вiвторок
Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі
Дональд Трамп
6 листопада, 2023 понедiлок
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
09:12
бізнес
"е-Підприємець": в Україні створили новий проєкт для бізнесу
09:12
TikTok
ЄС закликає соцмережі TikTok і Х посилити протидію мови ворожнечі
08:39
Окупанти на Луганщині проводять рейди у школах: перевіряють телефони учнів та вчителів на "заборонений" контент, - ОВА
08:32
OPINION
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
Середньовіччя в підходах редакторів "УП". Колонка Миколи Княжицького
08:24
Ентоні Блінкен
Блінкен їде до Південної Кореї: обговорюватиме тісні військові зв'язки Росії та КНДР
08:23
ізраїльські солдати
Ізраїль не планує "постійної окупації" Гази, - радник Нетаньягу
08:06
OPINION
Ростислав Павленко
У Росії "нє растьот" з ракетними програмами
07:59
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 8 танків та 29 артсистем
07:50
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели у Чорне море 8 кораблів, серед них 3 ракетоносії
07:24
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Президенти США та Китаю планують провести зустріч 15 листопада
07:13
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція виділить ще 200 млн євро на підтримку ЗСУ
07:00
Анонс
Джуд Беллінгем, Реал
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 8 листопада
06:48
ППО
Британія та Польща уклали угоду щодо закупівлі ППО на 4 млрд фунтів
06:32
Італія
Італія активно працює над майбутньою відбудовою Одеси, - заступник посла
06:22
Німеччина уряд
Осередок ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" визнали екстремістським
06:21
російська пропаганда
РФ розвиває дезінформаційну кампанію в Латинській Америці для дискредитації України, США і НАТО
06:18
ISW назвав кількість воїнів ЗСУ, які можуть діяти на лівобережжі Херсонщини
05:43
суд гаага
У РФ оголосили в розшук ще одного суддю, який видав ордер на арешт Путіна
05:19
Сектор Гази
Ізраїль планує зруйнувати мережу тунелів бойовиків ХАМАСу
04:51
мобілізовані росіяни
РФ руйнує опору європейської безпеки своїм виходом з Договору про звичайні збройні сили в Європі, - МЗС Німеччини
04:35
МВФ
Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ
04:15
газ
Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії
04:02
Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі
03:33
Молдова надаватиме безоплатну медичну допомогу для дітей біженців з України
03:05
російські окупанти
РФ попри санкції купила в ЄС і США 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів, - ЗМІ
02:40
Ілон Маск
Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер
02:31
Сенат США
У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні
01:52
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Україна евакуювала з Авдіївського коксохімічного заводу 16 останніх співробітників
01:40
ЗСУ загиблі
Добровольця з Латвії, який загинув під Лиманом, поховали на батьківщині
01:08
Прапор США
Держдеп США назвав позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни відповідною Конституції
00:27
посівна аграрії
Україна отримає від Світового банку $700 млн на гранти і кредити для сільгоспвиробників
00:12
Інфографіка
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
00:09
Володимир Зеленський
Зеленський: готуємо подальші кроки після звіту ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
2023, вiвторок
7 листопада
23:59
Оновлено
Араухо (праворуч), Барселона - Шахтар
"Мілан" переміг ПСЖ, а "Шахтар" - "Барселону". Результати усіх матчів ЛЧ 7 листопада
23:22
Латвія
Російський літак порушив простір Латвії, МЗС викликало представника РФ
23:03
Оновлено
Діпфейк з Валерієм Залужним
Мережею шириться діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання
22:29
Загибель помічника Залужного Чистякова
Розслідувати загибель помічника Залужного Частякова доручили ДБР
22:17
Африканська чума свиней
На Полтавщині виявили африканську чуму свиней
22:02
евакуація
З Гази евакуювали першу групу українців, - Суспільне
21:41
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV