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Головна Війна з Росією Насильство, брак харчів і поширення туберкульозу: ЦНС розповів, де та в яких умовах РФ утримує українських полонених

Насильство, брак харчів і поширення туберкульозу: ЦНС розповів, де та в яких умовах РФ утримує українських полонених

31 жовтня, 2023 вiвторок
12:32
Війна з Росією Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну

Росіяни утримують на своїй території українських військовополонених та цивільних у жахливих умовах - без належного харчування, медичного обслуговування та із застосування насильства

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, українців розміщують зазвичай окремо від інших ув’язнених, в приміщеннях штрафних бараків в умовах постійного порушення санітарно-гігієнічних умов. При цьому полонених обмежують в тривалості прогулянок і раціоні.

За даними підпілля, у місцях утримання українців росіяни застосовують до них різні види насильства та обмеження в медичній допомозі.

У ЦНС також наголосили, що серед полонених швидко прогресує туберкульоз та інші інфекційні захворювання, спричинені не відповідними умовами утримання. Водночас загальний морально-фізичний  стан українців - незадовільний. 

Центр нацспротиву виявив, що зокрема українців утримують в колонії, яка розташована в населеному пункті Двубратський, що в Краснодарсьому краї РФ. Відповідальні за міжнародні злочини полковник внутрішньої служби Володимир Говорухін та начальник установи Олександр Кулагін.

Ще одним місцем, де незаконно утримують українців, є колонія в Усть-Лабінську. Представники українського підпілля ідентифікували там підполковників внутрішньої служби Олега Панасенка та Руслана Ситнянського. Другий керує туберкульозною лікарнею федеральної служби виконання покарань Росії по Краснодарському краю.

"Також ми обов’язково передамо вітання начальникам СІЗО-1 та СІЗО-5 у Ростові-на-Дону майору Олксандру Папці та підполковнику Павлу Лазоренку, а також їхньому колезі з СІЗО-2 у Таганрозі підполковнику В'ячеславу Влассу", - наголосилиу ЦНС.

  • 22 жовтня представник ГУР Андрій Юсов розповів, що з початку повномасштабного вторгнення близько 2600 громадян повернулись з полону - переважно мова йде про захисників і захисниць, але серед них є і цивільні.

Україна
Росія
полонені
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