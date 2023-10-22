За час повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 600 українських полонених та заручників, - представник ГУР Юсов

Про це він сказав у інтерв'ю Еспресо.

"Насправді, останнім часом ми не бачимо такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції", - додав він.

Юсов розповів, що перемовини тривають, обмінний фонд поповнюється і місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені.

"Це добре, оскільки це означає, що Україна готова повертати російських військовослужбовців-окупантів, але звичайно повертаючи своїх громадян, своїх захисників, захисниць та незаконно утримуваних цивільних осіб. Робота над цим ведеться. Я дуже сподіваюсь і впевнений, що найближчим часом будуть результати", - додав представник ГУР.