За час повномасштабного вторгнення вдалося повернути 2 600 українських полонених та заручників, - представник ГУР Юсов
Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що з початку повномасштабного вторгнення близько 2600 громадян повернулись додому - переважно мова йде про захисників і захисниць, але серед них є і цивільні
Про це він сказав у інтерв'ю Еспресо.
"Насправді, останнім часом ми не бачимо такої динаміки, яка була раніше і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих, але відбуваються певні польові обміни, також були окремі операції", - додав він.
Юсов розповів, що перемовини тривають, обмінний фонд поповнюється і місця утримання російських військовополонених в Україні сьогодні переповнені.
"Це добре, оскільки це означає, що Україна готова повертати російських військовослужбовців-окупантів, але звичайно повертаючи своїх громадян, своїх захисників, захисниць та незаконно утримуваних цивільних осіб. Робота над цим ведеться. Я дуже сподіваюсь і впевнений, що найближчим часом будуть результати", - додав представник ГУР.
- Раніше Юсов також розповів, що деяких військовополонених РФ відмовляється віддавати без пояснення причин.
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