Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

"Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає", - сказав він.

Хоча російські війська, техніка й боєприпаси виснажені війною, країни НАТО очікують, що Москва намагатиметься відновити та навіть посилити свій військовий потенціал, заначив Бауер.

"Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали. І це, найімовірніше, в майбутньому впливатиме на наші плани", - наголосив очільник Військового комітету НАТО.

За словами Бауера, Альянсу потрібен час, щоб оцінити, скільки часу знадобиться Росії для відновлення і вдосконалення своїх збройних сил.

"Це від трьох до п'яти років? Від трьох до 10 років? Це те, про що ми повинні будемо поговорити разом. Це те, що буде розглядатися розвідувальними службами", - додав він.

До цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна може покладатись на збільшення постачання важкого озброєння від Заходу найближчим часом.

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