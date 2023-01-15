Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

"Останні обіцянки важкого озброєння є значними - і я очікую, що найближчим часом буде більше", - сказав він.

Відповідну заяву генсек НАТО зробив напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Західні країни не бажають постачати Україні важке озброєння, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або "спровокувати Росію" попри те, що Київ просить про допомогу.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - наголосив Столтенберг.

Зазначається, що на початку місяця Франція, Німеччина та США пообіцяли надіслати Україні броньовану техніку з піхотними або розвідувальними танками - 40 німецьких Marders, 50 американських Bradley та французькі AMX-10 RC.

8 січня у Пентагоні заявили, що Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках нового пакета військової допомоги.

14 січня глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що під час свого візиту до Берліна хоче провести переговори про постачання Україні бойових танків Leopard.

15 січня в уряді Великої Британії повідомили, що у новому пакеті військової допомоги країни, окрім танків 14 Challenger 2, Сполучене Королівство передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.

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