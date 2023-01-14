Моравецький переконуватиме Берлін передати Україні бойові танки Leopard

Про це він говоритиме з представниками кількох політичних груп, повідомив Моравецький в етері радіостанції RMF FM в суботу, 14 січня.

Повідомляється, що Моравецький не знає, чи зможе він переконати канцлера Олафа Шольца передати Україні бойові танки Leopard. Він також зазначив, що не очікує, що таке рішення буде прийнято найближчими днями.

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"Це процеси, які потребують тривалих дискусій, але тиск має бути постійним. Це рішення (про батареї Patriot – ред.) зайняло німцям близько півтора місяця. Говорили, що Patriot їдуть тільки до Польщі, але після тиску погодилися відправити їх в Україну", - нагадав він.

Моравецький зокрема наголосив, що Польща вже ухвалила рішення про передачу Україні бойових танків.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

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