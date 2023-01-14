Моравецький переконуватиме Берлін передати Україні бойові танки Leopard
Глава польського уряду Матеуш Моравецький під час свого візиту до Берліна хоче провести переговори про постачання Україні бойових танків Leopard
Про це він говоритиме з представниками кількох політичних груп, повідомив Моравецький в етері радіостанції RMF FM в суботу, 14 січня.
Повідомляється, що Моравецький не знає, чи зможе він переконати канцлера Олафа Шольца передати Україні бойові танки Leopard. Він також зазначив, що не очікує, що таке рішення буде прийнято найближчими днями.
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"Це процеси, які потребують тривалих дискусій, але тиск має бути постійним. Це рішення (про батареї Patriot – ред.) зайняло німцям близько півтора місяця. Говорили, що Patriot їдуть тільки до Польщі, але після тиску погодилися відправити їх в Україну", - нагадав він.
Моравецький зокрема наголосив, що Польща вже ухвалила рішення про передачу Україні бойових танків.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.
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