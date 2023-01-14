Спільне рішення про надання Україні танків та важкого озброєння буде прийняте, - Клімкін
Дипломат Павло Клімкін вважає, що на Заході вже готуються до постачання Україні танків та важкого озброєння
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я майже впевнений, що рішення про надання танків та важкого озброєння Україні буде прийняте. Дискусії на Заході з приводу цієї військової допомоги ведуться і вже доволі тривалий час. І це дискусії за яких умов потрібно надати цю допомогу і що це дасть Україні на полі бою. Тому це рішення буде прийняте. Проте, можуть бути якісь нюанси для цього", - пояснив Клімкін.
Дипломат наголосив на важливості передання Україні танків та важкого озброєння.
"Скоріше за все, рішення про надання Україні танків буде спільним. Цього дуже хочуть в Берліні. Це буде щось схоже на танкову коаліцію, яку чомусь в Берліні люблять називати танковим консорціумом. Однак нам цілком байдуже, як це буде називатись. Головне, щоб ми отримали ту зброю, яка нам допоможе перемогти РФ", - додав він.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.
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