Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я майже впевнений, що рішення про надання танків та важкого озброєння Україні буде прийняте. Дискусії на Заході з приводу цієї військової допомоги ведуться і вже доволі тривалий час. І це дискусії за яких умов потрібно надати цю допомогу і що це дасть Україні на полі бою. Тому це рішення буде прийняте. Проте, можуть бути якісь нюанси для цього", - пояснив Клімкін.

Дипломат наголосив на важливості передання Україні танків та важкого озброєння.

"Скоріше за все, рішення про надання Україні танків буде спільним. Цього дуже хочуть в Берліні. Це буде щось схоже на танкову коаліцію, яку чомусь в Берліні люблять називати танковим консорціумом. Однак нам цілком байдуже, як це буде називатись. Головне, щоб ми отримали ту зброю, яка нам допоможе перемогти РФ", - додав він.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи.

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