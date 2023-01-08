Пентагон визначив, яку модифікацію M2 Bradley отримає Україна
Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках нового пакета військової допомоги
Про це повідомило The WarZone видання з посиланням на головного представника Пентагону Пета Райдера.
Зазначається, що Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Відповідну модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку 1991 року (операція "Буря в пустелі").
На версію M2A2 ODS встановили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) – бойову інформаційно-керувальну систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.
Разом з тим захист машини має інфрачервону систему пасивного захисту від ПТРК. Всередині машини замість індивідуальних крісел встановили дві лавки на три сидіння. Це дозволяє десанту швидше залишати БМП. На місці механіка-водія встановили тепловізор.
Машина також отримала лазерний далекомір ELRF (Eye-safe Laser Rangefinder) від компанії Fire Control Systems з дальністю дії до 10 км.
Також – тактичну навігаційну систему TACNAV (Tactical Navigation System) з приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).
- 4 січня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, заявив, що найближчим часом очікується відправлення в Україну американських БМП Bradley.
- Напередодні, 5 січня, офіційні особи на умовах анонімності зазначали Associated Press, що до нового пакету допомоги Україні від США увійдуть кілька десятків бойових машин Bradley
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