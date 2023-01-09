РФ залучає білорусів до ремонту розконсервованого металобрухту, - Павлюк

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

"Військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію ОВТ. Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку", - написав він.

За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.

"Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці. Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил РФ та Білорусі з 16 січня по 01 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку", - написав він.

Павлюк наголосив, що ЗСУ готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що техніка та зброя, яку Російська Федерація перекидає до Білорусі для навчання особового складу знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb