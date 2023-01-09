РФ залучає білорусів до ремонту розконсервованого металобрухту, - Павлюк
Частина техніки, що прибуває з Росії до Білорусі, знята з довготривалого зберігання, а в РФ немає ресурсів для її розконсервації, тому до ремонту залучено білорусів
Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram
"Військово-промисловий комплекс РФ не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію ОВТ. Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку", - написав він.
За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до Білорусі з РФ для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.
"Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з РФ, залучаються білоруські військовослужбовці. Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил РФ та Білорусі з 16 січня по 01 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку", - написав він.
Павлюк наголосив, що ЗСУ готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною.
- Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що техніка та зброя, яку Російська Федерація перекидає до Білорусі для навчання особового складу знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.
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