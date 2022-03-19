РФ замінувала морські шляхи від Стамбулу до Одеси. Є документ, - експерт-міжнародник Андрій Клименко

Про це 19 березня 2022 року повідомив провідний український експерт з питань Чорноморського регіону, представник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, інформує Еспресо.TV.



У попередженні, підписаному 18 березня капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим, йдеться про нібито встановлені українською стороною 420 мін.



"Через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Південний (близько 420 мін типу ЯМ та ЯРМ) відірвані. Прохання дотримуватись особливої обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах", - зазначає російська сторона.



Натомість, як стверджує Клименко з посиланням на власні джерела, насправді має місце "мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси".



"Це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював", - наголошує Андрій Клименко.



Своєю чергою автори спеціалазованого телеграм-каналу Реальна війна вважають, що інформація про мінування росіянами ділянки між Стамбулом та Одесою може відповідати дійсності.



"Справа в тому, що протягом останніх трьох тижнів російські кораблі регулярно підходили до узбережжя Одеси та області, створюючи видимість підготовки десантування., Ця група кораблів у своєму складі мала не лише сторожові кораблі та ВДК (великі десантні кораблі - ред.), а й мінні тральщики, що входять до складу 400-го дивізіону протичовнових кораблів. Мінні тральщики проекту 266-М та 12700 регулярно супроводжували цю групу кораблів й за три з лишком тижні бойових дій цілком могли здійснити повне мінування шляху від Босфору до Одеси", - сказано в поясненні.





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