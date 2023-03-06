Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, свою бронзову медаль у стрибках висоту на чемпіонаті Європи у приміщенні, Катерина Табашник присвятила матері, яка загинула у серпні 2022 року внаслідок російського ракетного удару по Харкову.

"Свою бронзову медаль Катерина Табашник присвятила своїй матері, вбитій російським ударом у Харкові. "Ця медаль несе в собі весь мій біль і печаль", — зазначила вона. Росія заплямувала кров'ю всі українські медалі. Ось чому росіянам необхідно заборонити участь у будь-яких спортивних заходах", - написав Кулеба.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.