"РФ заплямувала кров'ю всі медалі": Кулеба нагадав МОК, що росіяни вбили у Харкові матір призерки ЧЄ з легкої атлетики
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав неприпустимим повернення РФ у спорт та нагадав про трагедію у родині української легкоатлетки Катерини Табашник
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, свою бронзову медаль у стрибках висоту на чемпіонаті Європи у приміщенні, Катерина Табашник присвятила матері, яка загинула у серпні 2022 року внаслідок російського ракетного удару по Харкову.
"Свою бронзову медаль Катерина Табашник присвятила своїй матері, вбитій російським ударом у Харкові. "Ця медаль несе в собі весь мій біль і печаль", — зазначила вона. Росія заплямувала кров'ю всі українські медалі. Ось чому росіянам необхідно заборонити участь у будь-яких спортивних заходах", - написав Кулеба.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 5 березня Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту, а Катерина Табашник - здобула бронзу.
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