РФ запустила фейк про підвищення рівня радіації в Україні та за її межами

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

РФ запустила дезінформаційну кампанію через ворожі телеграм-канали. Ізраїльський політолог Я.Кедмі повідомив, що "15 травня на сході Польщі було зафіксовано стрибки радіації у повітрі. Так, у Любліні вимірювальні прилади зареєстрували різке підвищення рівня *вісмуту-214".

Пропагандисти заявляють, що нібито підвищення радіації у Польщі пов'язане з обстрілом критичної інфраструктури на Хмельниччині.

"Повідомляємо, що радіаційна ситуація в країні нормальна. Тимчасові підвищені значення природного радіаційного фону не є чимось незвичайним і виникають регулярно, наприклад під час опадів", - наголосили в Національному агентстві з атомної енергії Польщі.

Довідка:

*Вісмут-214 – природний радіонуклід, що зустрічається у вигляді аерозолів. Під час дощу аерозолі підіймаються з поверхні землі й вимиваються з атмосфери, що викликає підвищення радіаційного фону.