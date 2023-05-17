РФ запустила фейк про підвищення рівня радіації в Україні та за її межами
Ворожа пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію щодо підвищення рівня радіації в Україні та за її межами
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
РФ запустила дезінформаційну кампанію через ворожі телеграм-канали. Ізраїльський політолог Я.Кедмі повідомив, що "15 травня на сході Польщі було зафіксовано стрибки радіації у повітрі. Так, у Любліні вимірювальні прилади зареєстрували різке підвищення рівня *вісмуту-214".
Пропагандисти заявляють, що нібито підвищення радіації у Польщі пов'язане з обстрілом критичної інфраструктури на Хмельниччині.
"Повідомляємо, що радіаційна ситуація в країні нормальна. Тимчасові підвищені значення природного радіаційного фону не є чимось незвичайним і виникають регулярно, наприклад під час опадів", - наголосили в Національному агентстві з атомної енергії Польщі.
Довідка:
*Вісмут-214 – природний радіонуклід, що зустрічається у вигляді аерозолів. Під час дощу аерозолі підіймаються з поверхні землі й вимиваються з атмосфери, що викликає підвищення радіаційного фону.
- Російська армія вранці 13 травня вдарила по Хмельниччині чотирма безпілотниками: влучили в об'єкт критичної інфраструктури, вибуховими хвилями пошкоджено будинки та адмінбудівлі в обласному центрі, є поранені.
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