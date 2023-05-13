На Львівщині пролунали вибухи: імовірно працює ППО

Про це повідомив кореспондент Еспресо.

На Львівщині пролунали два вибухи, які схожі на роботу протиповітряної оборони.

Відзначимо, що зараз майже в усій Україні оголошено повітряну тривогу. На заході України не повідомляли про небезпеку у Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях.

Повітряна тривога на Львівщині була оголошена лише згодом, близько 05:05.