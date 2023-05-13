На Львівщині пролунали вибухи: імовірно працює ППО
На Львівщині пролунали два вибухи, які схожі на роботу протиповітряної оборони, повітряна тривога була оголошена лише згодом, близько 05:05
Про це повідомив кореспондент Еспресо.
На Львівщині пролунали два вибухи, які схожі на роботу протиповітряної оборони.
Відзначимо, що зараз майже в усій Україні оголошено повітряну тривогу. На заході України не повідомляли про небезпеку у Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях.
Повітряна тривога на Львівщині була оголошена лише згодом, близько 05:05.
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