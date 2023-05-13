У Миколаєві пролунали вибухи: виникли пожежі, постраждали троє людей

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що в результаті російського обстрілу виникла пожежа на "громадських об'єктах". На місці працюють пожежники.

"Все логічно. Атакували ковбасу, потім нашу рябу, потім хліб", - написав Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав:

"Пожежа на підприємстві – рятувальники працюють. Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі".

Згодом Сєнкевич повідомив, що постраждали троє людей:

"Одну забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці".

Мешканців міста та області закликають залишатися в укриттях та не ігнорувати оголошення про повітряну тривогу.

Відзначимо, що триває повітряна тривога в більшості областей на півночі, сході, півдні та у центрі України.