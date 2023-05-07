У Миколаєві прогриміли вибухи
У ніч з 6 на 7 травня російські терористи обстріляли Миколаїв
Інформацію про вибухи о 00:23 підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. О 00:34 стало відомо про повторний, 3-й вибух.
Проте Кім поки не уточнює, чи спрацювала ППО.
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 22:06. Станом на 00:25 сирени прозвучали на всій території України, окрім західних областей.
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- Ввечері суботи, 6 травня, вибух прогримів у Дніпрі.
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