У Миколаєві прогриміли вибухи

Інформацію про вибухи о 00:23 підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. О 00:34 стало відомо про повторний, 3-й вибух.

Проте Кім поки не уточнює, чи спрацювала ППО.

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 22:06. Станом на 00:25 сирени прозвучали на всій території України, окрім західних областей.

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