У Дніпрі пролунав вибух
Ввечері суботи, 6 травня, вибух прогримів у Дніпрі
Про це повідомляє "Суспільне".
Інформація про вибух у Дніпрі надійшла о 21:30. Коментарів від місцевої влади поки немає.
О 21:07 повітряна тривога була оголошена у Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Моніторингові канали повідомляли про звуки у небі, які подібні на рух "шахедів".
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