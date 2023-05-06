У Дніпрі пролунав вибух

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформація про вибух у Дніпрі надійшла о 21:30. Коментарів від місцевої влади поки немає.

О 21:07 повітряна тривога була оголошена у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Моніторингові канали повідомляли про звуки у небі, які подібні на рух "шахедів".

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