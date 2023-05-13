Про це повідомляють у Київській ОВА.

"Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.

Також в ОВА наголошують на дотриманні інформаційної тиші, просять не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.