На Київщині оголошено повітряну тривогу: існує загроза атаки дронами, працює ППО
У Київській області оголошено повітряну тривогу, існує загроза атаки дронами, сили ППО працюють по цілях
Про це повідомляють у Київській ОВА.
"Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Киян закликають перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.
Також в ОВА наголошують на дотриманні інформаційної тиші, просять не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
- Нагадаємо, у ніч на 13 травня у центрі Києва території Олександрівської лікарні загорілось авто швидкої допомоги, на місці події виявлено тіло жінки, ще одна людина отримала опіки.
- Миколаїв в ніч на 13 травня зазнав російського обстрілу, в результаті якого виникла пожежа на підприємстві, у багатоповерхівці та навчальному закладі, постраждали троє людей.
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