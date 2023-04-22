РФ запустила по ключових об’єктах енергосистеми понад 1200 ракет та БПЛА: на відновлення потрібно більш як $1 млрд
Російська армія скерувала по ключових об'єктах української енергосистеми щонайменше 1200 ракет та БПЛА, нині на її відновлення потрібно понад $1 млрд
Про це поінформувала пресслужба Верховної Ради.
За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, РФ випустила понад 1200 ракет та дронів по ключових об’єктах енергосистеми України. За "найконсервативнішими оцінками", нині для її відновлення потрібні щонайменше 40 млрд грн.
"Запас міцності серйозно знизився і до наступної зими його потрібно відновити. Сьогодні нам потрібно працювати над тим, щоб проходження наступного опалювального сезону було простішим та прогнозованим, аніж цієї зими… Навколо цього і йдуть основні дискусії: де взяти гроші, аби відремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, встановити додатковий захист та створити резервні запаси", - зазначив він.
- Нагадаємо, американські й українські енергетичні відомства та ініціатива Net Zero World готують програму безвуглецевості та сталості енергетичного сектору України.
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