Про це поінформувала пресслужба Верховної Ради.

За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, РФ випустила понад 1200 ракет та дронів по ключових об’єктах енергосистеми України. За "найконсервативнішими оцінками", нині для її відновлення потрібні щонайменше 40 млрд грн.

"Запас міцності серйозно знизився і до наступної зими його потрібно відновити. Сьогодні нам потрібно працювати над тим, щоб проходження наступного опалювального сезону було простішим та прогнозованим, аніж цієї зими… Навколо цього і йдуть основні дискусії: де взяти гроші, аби відремонтувати пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, встановити додатковий захист та створити резервні запаси", - зазначив він.