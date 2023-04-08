Україна та США готують спільну програму у сфері енергетики
Американські й українські енергетичні відомства та ініціатива Net Zero World готують програму безвуглецевості та сталості енергетичного сектору України
Про це поінформували в міністерстві енергетики.
"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу", - ствердив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.
Зазначається, що програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС в сфері роумінгу.
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