Уряд схвалив документ, який наблизить Україну до "роумінгового безвізу" з ЄС

Про це поінформував Урядовий портал.

"Схвалення Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде "пілотом" по повній юридичній інтеграції України у внутрішньоєвропейське регулювання. Загалом поки триває підготовка до вступу України до ЄС, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах – від митниці та енергетики до безпеки харчових продуктів", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона ствердила, що так уряд виконує план заходів мінекономіки та Єврокомісії посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю.

"План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проекти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків. Повторюся, наша мета – інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС" - резюмувала Юлія Свириденко.