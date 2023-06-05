Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Російська сторона 4 червня зареєструвала 2 вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні", – пише пресслужба.

Відповідно, росіяни проігнорували 56 суден, що очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.

Станом на сьогодні план передбачає 3 інспекції – на вхід і 6 – на вихід, але зазвичай РФ виконує менше половини.

"Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою. Жодних критеріїв щодо кількості й черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників Зернової ініціативи", – наголошують в міністерстві.

У травні середня кількість інспекцій суден становила лише 3 на добу. З 1 червня перевірки флоту не проводились через те, що Росія заблокувала реєстрацію нових суден. Це ускладнило складання інспекційного плану.

Нині на інспекцію очікують 67 суден, з яких 58 – йдуть під завантаження в порти України, а 9 – вже з продовольством.

Що відомо про зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2418 м, із них понад тисячу квадратних кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

5 червня заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін заявив, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди".