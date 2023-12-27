РФ заявила про нібито збиття двох БПЛА над Бєлгородською та Ростовською областями

Про це заявили міністерство оборони Росії та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотника. Наслідки на землі уточнюються", - написав Голубєв.

Натомість міноборони РФ пише про збиття ще одного БПЛА над територією Бєлгородської області.

"Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Бєлгородської та Ростовської областей", - йдеться у повідомленні.