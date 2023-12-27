РФ заявила про нібито збиття двох БПЛА над Бєлгородською та Ростовською областями
У міністерстві оборони Росії 27 грудня заявили про буцімто знищення двох безпілотників над територіями Бєлгородської та Ростовської областей
Про це заявили міністерство оборони Росії та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотника. Наслідки на землі уточнюються", - написав Голубєв.
Натомість міноборони РФ пише про збиття ще одного БПЛА над територією Бєлгородської області.
"Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Бєлгородської та Ростовської областей", - йдеться у повідомленні.
- 22 грудня міністерство оборони Росії звинуватило Україну в нібито масових атаках БПЛА. Через це в аеропорту Калуги ввели план "Килим".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.09
- EUR Купівля 41.12Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе