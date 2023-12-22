В аеропорту Калуги ввели план "Килим" нібито через атаку дронів
У п'ятницю, 22 грудня, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в нібито масових атаках БПЛА. Через це в аеропорту Калуги ввели план "Килим"
Про це йдеться у міністерстві та РІА Новини.
"План "Килим" введено в аеропорту Калуги у зв'язку з появою безпілотників у небі над областю, затримано вильоти та прильоти", - йдеться у повідомленні.
Натомість у міністерстві оборони пишуть, що на території Калузької області нібито знищили 4 безпілотники.
Також у Росії пишуть про буцімто атаку на Брянську область. За даними міністерства, над територією області знищили 5 "українських" дронів.
- 19 грудня в Одинцовському міському окрузі Московської області начебто відбито атаку безпілотника. На період роботи ППО були закриті три аеропорти столиці РФ.
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