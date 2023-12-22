В аеропорту Калуги ввели план "Килим" нібито через атаку дронів

Про це йдеться у міністерстві та РІА Новини.

"План "Килим" введено в аеропорту Калуги у зв'язку з появою безпілотників у небі над областю, затримано вильоти та прильоти", - йдеться у повідомленні.

Натомість у міністерстві оборони пишуть, що на території Калузької області нібито знищили 4 безпілотники.

Також у Росії пишуть про буцімто атаку на Брянську область. За даними міністерства, над територією області знищили 5 "українських" дронів.