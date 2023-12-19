Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
В Одинцовському міському окрузі Московської області начебто відбито атаку безпілотника. На період роботи ППО були закриті три аеропорти столиці РФ
Про це повідомив Сергій Собянін.
Він зазначив, що силами ППО в Одинцовському міському окрузі відбито атаку безпілотника. За попередніми даними, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих немає.
За інформацією телеграм-каналу "База", у московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" введено план "Килим". Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Працює система ППО.
- Міноборони РФ вранці 14 грудня заявило про 9 дронів, збитих над Московською та Калузькою областями. Натомість українські ЗМІ пишуть про причетність ГУР.
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