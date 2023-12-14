Мер Москви повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.

Собянін додав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.