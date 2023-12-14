Мер Москви повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ
Сергій Собянін заявив, що в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться у повідомленні.
Собянін додав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.66
- EUR Купівля 39.88Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе