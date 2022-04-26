РФ зможе дати гарантії щодо безпеки України після вирішення питання Криму та Донбасу, - Путін

Про це передає Інтерфакс.

"На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям, як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями", - сказав президент РФ

Путін поскаржився, що після звірств у Бучі позиція переговорників з Україною щодо подальшого врегулювання кардинально змінилася.

"Вони (українська делегація, - ред) просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам наданому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав. Для нас зрозуміло, що, якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проєкту угоди, вони ніколи вирішені й не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу, ми просто не можемо", - підсумував він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

Згодом він заявив, що бачить Японію серед гарантів безпеки України.