РФ зруйнувала у Харкові 1 617 житлових багатоповерхівок, - мер
1 617 багатоповерхових житлових будинків зруйновано в Харкові з початку повномасштабного нападу РФ на Україну
Про це в інтерв'ю телеканалу CNN повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Він сказав, що ворог застосував крилаті ракети і додав, що страждають люди – є загиблі, постраждалі, руйнується інфраструктура Харкова.
Терехов підкреслив, що українські військові тримають оборону міста, завдяки їхнім героїчним зусиллям та допомозі західних партнерів.
За його словами, незважаючи на війну, багато людей не хочуть залишати рідне місто, хоч мають можливість евакуюватися.
Терехов повідомив, що від союзників Україні потрібне озброєння, політична підтримка та гуманітарна допомога - продукти, медикаменти та предмети першої потреби, які отримують, але постійно роздають людям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе