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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ зруйнувала у Харкові 1 617 житлових багатоповерхівок, - мер

РФ зруйнувала у Харкові 1 617 житлових багатоповерхівок, - мер

11 квітня, 2022 понедiлок
20:27
війна з Росією Харків

1 617 багатоповерхових житлових будинків зруйновано в Харкові з початку повномасштабного нападу РФ на Україну

Про це в інтерв'ю телеканалу CNN повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він сказав, що ворог застосував крилаті ракети і додав, що страждають люди – є загиблі, постраждалі, руйнується інфраструктура Харкова.

Терехов підкреслив, що українські військові тримають оборону міста, завдяки їхнім героїчним зусиллям та допомозі західних партнерів.

За його словами, незважаючи на війну, багато людей не хочуть залишати рідне місто, хоч мають можливість евакуюватися.

Терехов повідомив, що від союзників Україні потрібне озброєння, політична підтримка та гуманітарна допомога - продукти, медикаменти та предмети першої потреби, які отримують, але постійно роздають людям.

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Харків
руйнування
вторгнення в Україну
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