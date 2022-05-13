РФ зупинить поставки електроенергії до Фінляндії 14 травня
Дочірня компанія російської "Інтер РАО" - RAO Nordic призупинить постачання електрики до Фінляндії 14 травня
Про це повідомила фінська компанія Fingrid, яка керує електромережами країни, передає Комерсант.
"За даними RAO Nordic, торгівля електроенергією на якийсь час буде призупинена через складнощі з прийомом платежів за електроенергію", - йдеться в повідомленні Fingrid. Там наголосили, що ринку електроенергії нічого не загрожує.
- Фінляндія скоротила імпорт російської нафти на 70% у березні 2022 року, замінивши її закупівлею з Норвегії.
- За даними ЗМІ, фінський уряд та компанії в країні готуються до припинення постачання газу з Росії у травні 2022 року.
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