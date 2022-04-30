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Головна війна з Росією У Фінляндії готуються до можливого відключення газу з РФ уже в травні, - ЗМІ

У Фінляндії готуються до можливого відключення газу з РФ уже в травні, - ЗМІ

30 квітня, 2022 субота
21:43
війна з Росією газопровод

Фінський уряд та компанії в країні готуються до припинення постачання газу з Росії у травні 2022 року

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat, пише ЄП.

За даними видання, російська компанія "Газпром" оголосила, що оплата за рублі є умовою для продовження постачання газу.

Газпром попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

За даними джерел видання у ЄС, цей термін є таким самим для багатьох інших країн Євросоюзу.

Не виключено, що 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено. За офіційними оцінками, існуючої газової інфраструктури Фінляндії буде недостатньо для заміни російського газу.

Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії. Минулого року на газ припадало лише близько 5% від споживання енергії.

В основному очікуються проблеми для промисловості, де газ використовується не як джерело енергії, а як сировина для технологічних процесів. Дві третини газу у Фінляндії використовує промисловість, зокрема найбільше - хімічна та лісова.

  • Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що країна не платитиме рублями за російський газ.

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газ
Газпром
Фінляндія
Рублі
відключення
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