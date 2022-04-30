У Фінляндії готуються до можливого відключення газу з РФ уже в травні, - ЗМІ
Фінський уряд та компанії в країні готуються до припинення постачання газу з Росії у травні 2022 року
Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat, пише ЄП.
За даними видання, російська компанія "Газпром" оголосила, що оплата за рублі є умовою для продовження постачання газу.
Газпром попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.
За даними джерел видання у ЄС, цей термін є таким самим для багатьох інших країн Євросоюзу.
Не виключено, що 21 травня постачання російського газу до Фінляндії і більшу частину Європи буде припинено. За офіційними оцінками, існуючої газової інфраструктури Фінляндії буде недостатньо для заміни російського газу.
Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії. Минулого року на газ припадало лише близько 5% від споживання енергії.
В основному очікуються проблеми для промисловості, де газ використовується не як джерело енергії, а як сировина для технологічних процесів. Дві третини газу у Фінляндії використовує промисловість, зокрема найбільше - хімічна та лісова.
- Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що країна не платитиме рублями за російський газ.
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