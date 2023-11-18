РФ звинуватила Україну в атаці БПЛА по Брянській області
У суботу, 18 листопада, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку дронами по Брянській області. Російська ППО буцімто знищила український БПЛА
Про це йдеться у відомстві.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищила ціль над територією Брянської області.
- Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в нібито атаці Брянської області та тимчасово окупованого Криму. Також у деяких селищах Курської області немає електроенергії через обстріл.
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