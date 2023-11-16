РФ звинуватила Україну в атаках на Брянську і Курські області та окупований Крим

Про це йдеться у відомстві.

"Вночі 16 листопада припинено спроби вчинення київським режимом терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила два БПЛА над територією Брянської області і ще три були перехоплені над акваторією Чорного моря біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Курська область

"З боку України реактивними снарядами обстріляно Суджанський район. Прильоти зафіксовані поблизу села Мартинівка", - написав губернатор Роман Старовойт.

За словами губернатора, постраждалих немає.

У самій Мартинівці та сусідніх селах Черкаське Порічне та Козача Локня відсутнє електропостачання.