У Росії звинуватили Україну в атаці БПЛА на Смоленську область
Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в нібито атаці дронів на Смоленську область. За їхніми словами, російська ППО збила безпілотник
Про це йдеться у відомстві.
"15 листопада близько 07:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищила нібито український безпілотний літальний апарат над територією Смоленської області.
- 14 листопада у Брянській області начинений вибухівкою безпілотник атакував хімічний завод, внаслідок чого пошкоджено дах будівлі. Міністерство оборони РФ повідомляє про збиття БПЛА ще у трьох областях.
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