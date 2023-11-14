У Брянській області РФ дрон атакував хімзавод: є руйнування, - росЗМІ

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За їхніми даними, вночі в цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", який розташований в селищі Сільце, був виявлений безпілотник літакового типу.

Зазначається, що БПЛА не розірвався, але містив вибухову речовину всередині.

При цьому дах цеху нібито пробито у трьох місцях. На місце викликали співробітників спецслужб. Росіяни заявляють, що внаслідок падіння безпілотника постраждалих немає.



Крім того, російське міноборони проінформувало, що протягом ночі 14 листопада чотири безпілотники намагалися атакувати об'єкти Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях.

За їхніми словами, дрони збила система протиповітряної оборони у небі над регіонами.