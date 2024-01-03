РФ звинуватила Україну в атаці на Курську область: начебто пошкоджено електропідстанцію, у людей немає світла і тепла

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

За його словами, у Залізногірському районі регіону після нібито повітряної атаки з боку України пошкоджено підстанцію. Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів.

Крім того, у Залізногірську через стрибок напруги та гідроудару стався прорив теплотраси. Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках.

Губернатор додав, що наслідки атаки усуваються