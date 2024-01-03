РФ звинуватила Україну в атаці на Курську область: начебто пошкоджено електропідстанцію, у людей немає світла і тепла
Уранці середи, 3 січня, росіяни заявили про обстріли Курської області, внаслідок чого начебто було пошкоджено електропідстанцію
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
За його словами, у Залізногірському районі регіону після нібито повітряної атаки з боку України пошкоджено підстанцію. Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів.
Крім того, у Залізногірську через стрибок напруги та гідроудару стався прорив теплотраси. Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках.
Губернатор додав, що наслідки атаки усуваються
- Водночас напередодні ввечері, 2 січня, росіяни запустили "шахеди" та ракети для обстрілу Україн. У Харкові ракета влучила у заклад освіти і зруйнувала його.
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