Росія знову запустила "шахеди" 2 січня: БПЛА фіксують у центральній частині України
Ввечері вівторка, 2 січня, російські терористи знову запустили "шахеди" для обстрілу України
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загрозу "шахедів" оголосили в районі 19:00, терористи запустили БПЛА з південного напрямку. Далі за вектором руху небезпеку повідомили для Дніпропетровщини, Черкащини та Кіровоградщини.
За останнім повідомленням, о 21:43 ворожий БПЛА фіксували в районі Кропивницького.
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- Вранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 із 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
- Працівники СБУ заблокували вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ.
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