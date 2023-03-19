РФ звинуватила Україну в обстрілі прикордоння Курської області та заявила про нібито 10 прильотів
Губернатор Курської області заявив, нібито 19 березня ЗСУ обстріляли прикордоння РФ. За його словами, всього було 10 прильотів
Про це Роман Старовойт написав у телеграмі.
За його словами, ЗСУ "обстріляли" село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівку та селище Червоножовтневе Глушківського району.
Старовойт заявив про незначні пошкодження будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: уламками посічені вікна, фасади, дахи та огорожі. Також, було обірвано лінії електропередачі.
Він зазначив, що обійшлося без постраждалих.
- Губернатор Курської області заявив, нібито 19 березня ЗСУ обстріляли прикордоння РФ. За його словами, всього було 10 прильотів.
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