Про це Роман Старовойт написав у телеграмі.

За його словами, ЗСУ "обстріляли" село Троїцьке Коренівського району, село Єлизаветівку та селище Червоножовтневе Глушківського району.

Старовойт заявив про незначні пошкодження будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: уламками посічені вікна, фасади, дахи та огорожі. Також, було обірвано лінії електропередачі.

Він зазначив, що обійшлося без постраждалих.