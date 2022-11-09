Рідкісний діамант The Fortune Pink продали на аукціоні в Женеві за $28,8 млн

Про це повідомляє Reuters.

Найбільший яскраво-рожевий діамант грушоподібної форми, який коли-небудь виставлявся на аукціон, продали у вівторок, 8 листопада, за 28,4 мільйона швейцарських франків, або ж 28,8 мільйона доларів, включаючи комісії та податки.

Ціна продажу виявилася нижчою за очікувану. За рожевий діамант Fortune вагою 18,18 карата мали намір вторгувати від 25 до 35 мільйонів доларів. В аукціонному домі прогнозували, що камінь захочуть купити азійці, адже в них 18 вважається щасливим числом, яке приносить удачу, тож припускали, що ціна може злетіти і поза цифру 35 млн доларів.

Торги, які тривали чотири хвилини, почалися з 17 мільйонів швейцарських франків. За діамант змагалися три учасники торгів телефоном. Зрештою переможець отримав дорогоцінний камінь, збільшивши ставку на пів мільйона. Як і очікували, діамант придбав анонімний покупець з Азії.

Розпорядник торгів сказав, що камінь яскравого насиченого рожевого кольору видобуто у Бразилії більш ніж 15 років тому. Він відмовився озвучити ім'я його власника, але назвав діамант "справжнім дивом природи".

На сьогодні найбільшим яскраво-рожевим діамантом, коли-небудь проданим на аукціоні, був дорогоцінний камінь "Рожева спадщина Вінстона". Цей рідкісний камінь вагою 18,96 карата продали 2018 року за рекордні 50 мільйонів доларів.

Від моменту закриття 2020 року рудника Аргайл у Західній Австралії, який був джерелом понад 90% світових рожевих діамантів, попит на ці дорогоцінні камені зріс у геометричній прогресії на тлі пропозиції, що швидко скоротилася.

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