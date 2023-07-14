Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей

Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей

14 липня, 2023 п'ятниця
09:25
Війна з Росією Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар

14 липня 2022 року о 10:46 російські окупанти вдарили крилатими ракетами по центру Вінниці, влучивши у Будинок офіцерів, розташований на площі Перемоги, також руйнувань зазнали будинок побуту "Ювілейний", автостоянка та медичний центр

Під час повітряної тривоги дві ракети над областю збили сили ППО, дві, на жаль, потрапили в центр міста. Ракетні удари ворог завдав з акваторії Чорного моря.

Тоді загинули 29 людей, з них - троє дітей, у тому числі 4-річна дівчинка Ліза. 200 людей зазнали поранень.

Вінниця обстріл

Фото: European Union in Ukraine

 

Крім того, майже 50 житлових будинків були пошкоджені, вони розташовані неподалік від місця теракту. У будинках вибиті вікна, зламані двері, пошкоджені стіни та вщент зруйновані перегородки.

Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі

Фото: ДСНС

 

Як нагадування про загиблих на площі Перемоги висадили 29 сакур. Також тривають робити зі створення пам’ятника та скверу пам’яті на місці теракту.

14 липня у місті оголошено Днем жалоби за загиблими. На всій території Вінницької міської територіальної громади має бути приспущений Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

У день річниці трагедії очільник Вінницької ОВА написав у телеграмі: "Біль. Крики. Сльози. Чорний дим, запах горілого. І  ненависть... безмежна ненависть до тих, хто вчинив цей страшний злочин. День, коли на власні очі побачив страшне обличчя війни… Російські терористи забрали 29 життів мирного міста. Троє дітей... вони ніколи не стануть дорослими. Понад 200 поранених, шрами та скалічені душі, назавжди зламані долі. З болем у серці пам‘ятаємо про всіх. Ніколи не пробачимо... Вистоїмо та переможемо, як вистояв в той день літак на площі Перемоги!"

Також він поширив відео з моментами тогорічного російського теракту.

Відео
Суспільство
теракт
Вінниця
Вінниччина
Читайте також:
речник ГУР Андрій Юсов
12 липня, 2023 середа
З українськими військовими почали масово зв'язуватись родичі з Росії: у ГУР кажуть про "огидні ІПСО"
13 липня, 2023 четвер
Китай не заважатиме РФ знову напасти на Україну в 2026 році та зацікавлений у порятунку Путіна, - військовий експерт Бадрак
саміт НАТО у Вільнюсі
Автор Юлія Осим
12 липня, 2023 середа
"Одного дня запитають, хто втратив Україну": що дав Україні саміт НАТО та чого боїться Альянс
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 липня
12:33
Микола Уршалович
На Мелітопольському напрямку Сили оборони за тиждень просунулися на 1,7 км
12:22
Віктор Орбан
Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 годин до саміту НАТО в тексті комюніке не мало бути згадки про запрошення України
12:01
OPINION
Олексій Панич
Україна — НАТО. Путін тут ні при чім 
11:59
Оновлено
Верховна Рада
Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
11:55
Дмитро Кулеба
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
11:42
Кадр з фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"
Відтепер стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча доступна до перегляду онлайн
11:42
Оновлено
на фото Тетяна Плачкова
Рада припинила повноваження депутатки від забороненої ОПЗЖ Плачкової
11:31
Зробив із власного дому "спостережний пункт" за ЗСУ: СБУ викрила колаборанта на Донеччині
11:24
На фото: Американська гільдія сценаристів
Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ
11:23
Окупанти
Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
11:18
Chandrayaan 3
Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць: де дивитися старт
11:00
Кирило Буданов
Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах
10:56
гурт Kozak System
Kozak System презентував гімн обʼєднаної штурмової бригади "Лють"
10:52
Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна переважатиме РФ у артилерії на окремих напрямках завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
10:26
російський атомний підводний човен
Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ
10:26
російські військові окупанти
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах
10:21
садиба Сікорського у Києві
Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва
10:20
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли Європа перестане залежати від армії США та чи подорожчають ціни на продукти. Акценти світових ЗМІ 14 липня
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 14 липня: євро дорожчає, а долар дешевшає
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Агенти ФСБ в рясах та з кадилами
09:58
Обстеження у сімейного лікаря
Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
09:52
"На все приходить час розплати": Череватий прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів
09:31
Оновлено
Атака шахедів на Кривий Ріг
Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
08:54
Пентагон
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тис. резервістів
08:49
F-16
Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети
08:22
Японія і ЄС
ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі
08:21
ППО
Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
08:18
Оновлено
Окупанти
ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
08:00
OPINION
Карл Волох
Про маніпуляції з ленд-лізом
07:30
командир 58 армії рф Іван Попов
Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
06:55
Еммануель Макрон
Франція схвалила збільшення військових витрат: це викликано війною в Україні і глобальними загрозами
06:26
Євросоюз та країни G7 засудили запуски КНДР балістичних ракет
05:55
Патрік Райдер
Вагнерівці наразі не беруть участі у бойових діях в Україні, - Пентагон
05:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів
04:53
путін пригожин
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
04:10
Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права
02:45
Ганна Маляр
Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV