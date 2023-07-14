Під час повітряної тривоги дві ракети над областю збили сили ППО, дві, на жаль, потрапили в центр міста. Ракетні удари ворог завдав з акваторії Чорного моря.

Тоді загинули 29 людей, з них - троє дітей, у тому числі 4-річна дівчинка Ліза. 200 людей зазнали поранень.

Фото: European Union in Ukraine

Крім того, майже 50 житлових будинків були пошкоджені, вони розташовані неподалік від місця теракту. У будинках вибиті вікна, зламані двері, пошкоджені стіни та вщент зруйновані перегородки.

Фото: ДСНС

Як нагадування про загиблих на площі Перемоги висадили 29 сакур. Також тривають робити зі створення пам’ятника та скверу пам’яті на місці теракту.

14 липня у місті оголошено Днем жалоби за загиблими. На всій території Вінницької міської територіальної громади має бути приспущений Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

У день річниці трагедії очільник Вінницької ОВА написав у телеграмі: "Біль. Крики. Сльози. Чорний дим, запах горілого. І ненависть... безмежна ненависть до тих, хто вчинив цей страшний злочин. День, коли на власні очі побачив страшне обличчя війни… Російські терористи забрали 29 життів мирного міста. Троє дітей... вони ніколи не стануть дорослими. Понад 200 поранених, шрами та скалічені душі, назавжди зламані долі. З болем у серці пам‘ятаємо про всіх. Ніколи не пробачимо... Вистоїмо та переможемо, як вистояв в той день літак на площі Перемоги!"

Також він поширив відео з моментами тогорічного російського теракту.