Рішення про заборону імпорту зерна з України повʼязане з парламентськими виборами в Польщі, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що рішення Польщі про заборону імпорту та транзиту українського зерна повʼязане з підготовкою до парламентських виборів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Рішення Польщі про заборону імпортувати зерно з України є досить серйозною проблемою. Оскільки в нас ще є велика кількість залишків зерна, які ми маємо експортувати. До того ж слід враховувати, що зернова угода працює зараз нестабільно. Тому імпорт зерна через такі країни, як Польща, Румунія, Болгарія та Угорщина, є досить важливим", - пояснив Марчук.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зауважив, що рішення про заборону імпорту українського зерна викликало хвилю обурення в Україні.
"Своєрідний демарш Польщі, коли вони заявили, що не лише припиняють закуповувати українську продукцію, а й забороняють здійснювати експорт через власну територію, викликав хвилю обурення. Адже ми мали зустрічі на рівні президентів та профільних міністерств і ми мали запевнення, що транзит імпорт українського зерна буде працювати. Проте ми також знаємо і про певні політичні моменти, які відбуваються у цій країні. Зокрема рішення про заборону імпорту українського зерна повʼязане з підготовкою до парламентських виборів. Сільський електорат перегрітий цим питанням і тому було прийняте таке рішення", - додав він.
- 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
- У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
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