Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Рішення Польщі про заборону імпортувати зерно з України є досить серйозною проблемою. Оскільки в нас ще є велика кількість залишків зерна, які ми маємо експортувати. До того ж слід враховувати, що зернова угода працює зараз нестабільно. Тому імпорт зерна через такі країни, як Польща, Румунія, Болгарія та Угорщина, є досить важливим", - пояснив Марчук.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зауважив, що рішення про заборону імпорту українського зерна викликало хвилю обурення в Україні.

"Своєрідний демарш Польщі, коли вони заявили, що не лише припиняють закуповувати українську продукцію, а й забороняють здійснювати експорт через власну територію, викликав хвилю обурення. Адже ми мали зустрічі на рівні президентів та профільних міністерств і ми мали запевнення, що транзит імпорт українського зерна буде працювати. Проте ми також знаємо і про певні політичні моменти, які відбуваються у цій країні. Зокрема рішення про заборону імпорту українського зерна повʼязане з підготовкою до парламентських виборів. Сільський електорат перегрітий цим питанням і тому було прийняте таке рішення", - додав він.