Рівно 10 років тому стартував Євро-2012, який приймали Україна та Польща
8 червня 2012 року був зіграний перший матч чемпіонату Європи, який проходив в Україні та Польщі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому матчі на Євро-2012, який проходив ввечері 8 червня, зустрічались збірні Польщі та Греції (1:1). Тоді на стадіон "Національний" у Варшаві прийшли 56 070 фанатів.
Євро-2012 проходив у восьми містах України та Польщі. Матчі ЧЄ проходили у Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Познані, Варшаві, Гданську та Вроцлаві.
Збірна України виступала в одній групі зі шведами (виграли 2:1), французами (0:2) та англійцями (0:1)
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Переможцем Євро-2012 стала збірна Іспанії, яка у київському фіналі розгромила Італію (4:0).
Загалом на Євро-2012 було зіграно 31 матч.
- Сьогодні, 8 червня 2022 року, збірна України зіграє проти Ірландії у Лізі націй. Головний тренер Олександр Петраков обрав на матч нестандартний стартовий склад. Початок о 21:45.
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