Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому матчі на Євро-2012, який проходив ввечері 8 червня, зустрічались збірні Польщі та Греції (1:1). Тоді на стадіон "Національний" у Варшаві прийшли 56 070 фанатів.

Євро-2012 проходив у восьми містах України та Польщі. Матчі ЧЄ проходили у Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Познані, Варшаві, Гданську та Вроцлаві.

Збірна України виступала в одній групі зі шведами (виграли 2:1), французами (0:2) та англійцями (0:1)

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Переможцем Євро-2012 стала збірна Іспанії, яка у київському фіналі розгромила Італію (4:0).

Загалом на Євро-2012 було зіграно 31 матч.

Сьогодні, 8 червня 2022 року, збірна України зіграє проти Ірландії у Лізі націй. Головний тренер Олександр Петраков обрав на матч нестандартний стартовий склад. Початок о 21:45.

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