Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, жодних змін не сталося. Навіть попри заяви про так зване перемир'я на Різдво, обстріли українських територій продовжувалися упродовж 6 січня. Також продовжувалися і спроби штурму окремих населених пунктів.

Гайдай зазначив, що невеликі паузи між обстрілами були тільки тоді, коли окупантам необхідно було піднести снаряди для продовження обстрілів.

Так зокрема на Луганщині з 12:00 по 15:00 російські загарбники завдали щонайменше 14 ударів з артилерії. Також у цей проміжок часу вони тричі намагалися штурмувати один з населених пунктів області.

"Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах. Православні вбивці вітають з Різдвом", - написав Гайдай.

Уранці 6 січня російські загарбники гатили по містах Краматорськ і Курахове Донецької області, унаслідок чого було поранено одного цивільного, а також пошкоджено будинки та відділення лікарні.