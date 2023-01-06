Різдвяне "перемир'я" Путіна: на Луганщині окупанти впродовж трьох годин скоїли 14 обстрілів із артилерії та три спроби штурму
У п'ятницю, 6 січня, упродовж трьох годин російська армія 14 разів обстрілювала один із населених пунктів Луганщини та тричі намагалася штурмувати його
Про це повідомив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, жодних змін не сталося. Навіть попри заяви про так зване перемир'я на Різдво, обстріли українських територій продовжувалися упродовж 6 січня. Також продовжувалися і спроби штурму окремих населених пунктів.
Гайдай зазначив, що невеликі паузи між обстрілами були тільки тоді, коли окупантам необхідно було піднести снаряди для продовження обстрілів.
Так зокрема на Луганщині з 12:00 по 15:00 російські загарбники завдали щонайменше 14 ударів з артилерії. Також у цей проміжок часу вони тричі намагалися штурмувати один з населених пунктів області.
"Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах. Православні вбивці вітають з Різдвом", - написав Гайдай.
- Уранці 6 січня російські загарбники гатили по містах Краматорськ і Курахове Донецької області, унаслідок чого було поранено одного цивільного, а також пошкоджено будинки та відділення лікарні.
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