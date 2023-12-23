Різдвяні мультфільми: цікава добірка для всієї родини

Різдво завжди асоціюється з чудом, веселим настроєм та родинним єднанням. А мультфільми на різдвяну тематику пропонують неповторну можливість насолодитися святковим настроєм, поринаючи у захопливі історії, що викликають радість у серцях дорослих і дітей.

Різдвяна історія (2009)

Країна: США

Жанр: мультфільми, повнометражні

Режисер: Роберт Земекіс

Мультфільм є адаптацією класичного роману Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня у прозі", що привнесла своє бачення цієї історії в кінематограф. Казка розповідає історію Ебенезера Скруджа, заможного, але жадібного старого багатія, який не любить Різдво. Однак, цього разу все буде по-іншому. За допомогою трьох різдвяних духів Скрудж побачив своє минуле, теперішнє та майбутнє. Тепер він має змінити своє життя та переглянути ставлення до свята.

Мультфільм створений за допомогою техніки захоплення руху (англ. Motion capture), де актори використовувались як моделі для анімованих персонажів, що робить цю стрічку ще цікавішою.

Полярний експрес (2004)

Країна: США

Жанр: мультфільми, повнометражні

Режисер: Роберт Земекіс

"Полярний експрес" - це анімаційний фільм 2004 року, знятий за однойменною книгою Кріса Ван Олсбурга. Мультфільм розповідає історію хлопчика, який не вірить в існування Санта-Клауса. Однак, у різдвяну ніч він отримує можливість сісти на Полярний експрес - потяг, який везе дітей на Північний полюс. Під час подорожі хлопчик переживає неймовірні пригоди, зустрічає Санта-Клауса та відкриває для себе справжнє значення Різдва.

Цей анімаційний фільм відзначається чудовою графікою та емоційною сюжетною лінією, а також має глибокий підтекст.

Ґрінч (2018)

Країна: США

Жанр: мультфільм, сімейний

Режисер: Скотт Мозьє, Ярроу Чейні

Анімаційний фільм "Ґрінч" є адаптацією класичної різдвяної історії "Як Ґрінч украв Різдво" Теодора Сьюза Гейзеля, яка ще у 2000 році була екранізована. У цій версії режисерське керівництво належить Ярроу Чейні та Скотту Мозьє, анімаційна студія Universal Studios Illumination entertainment стала виконавцем цього проєкту.

Фільм розповідає історію Ґрінча - створіння, яке відверто ненавидить Різдво. Із року в рік він спостерігає зі сторони за тим, як люди розважаються протягом свят, дарують один одному подарунки, прикрашають ялинки – це його жахливо дратує. Тому він вирішує вкрасти свято у мешканців невеликого міста, щоб нарешті припинити святкування. Однак в історії буде цікавий поворот подій, який змінить все.

Ця версія "Ґрінча" відома своєю якісною графікою, а також смішними моментами. Вона зберегла частину духу оригінальної книги, водночас надаючи їй сучасної інтерпретації.

Вартові легенд (2012)

Країна: США

Жанр: мультфільми, повнометражні

Режисер: Пітер Ремсі

Цей анімаційний фільм від студії DreamWorks Animation розповідає історію про групу легендарних персонажів, таких як Великодній Кролик, Зубна Фея, Пісочна Людина, Санта-Клаус та Крижаний Джек, які об'єднують свої сили, щоб захистити світ від страшного Бога кошмарів. Ці персонажі володіють особливими силами, що допомагають їм захищати дитячі мрії та віру в добро від зла. Окремою стає лінія Крижаного Джека, або Джека Фроста, його історія зачіпає до глибини душі.

Цікавий сюжет, ідея щодо віри у магію світу та важливість здійснення дитячих мрій – це те, за що мультфільм так люблять діти та дорослі.

Клаус (2019)

Країна: Іспанія

Жанр: повнометражні, мультфільми

Режисер: Серджіо Паблос

"Клаус" (2019) - це анімаційний фільм компанії Netflix, що розповідає історію юного поштаря, який відправляється у віддалений населений пункт. Його метою є знайти роботу, однак у відлюдному місті нікому не потрібен поштар. Згодом він зустрічає загадкового старого іграшкаря, на ім'я Клаус. Вони разом починають співпрацювати, спочатку виготовляють, а потім доставляють іграшки дітям. Їх справа приносить багато добра та щастя. Проте з'являються персонажі, яким такий перебіг подій дуже не подобається.

Ця пригодницька історія розкриває, як звичайні люди можуть змінювати світ навколо себе. Мультфільм вражає візуальними ефектами, майстерністю анімації та потужними емоціями, які він викликає у глядачів.

"Секретна служба Санта-Клауса", або Місія "Різдвяний порятунок" (2011)

Країна: Велика Британія, США

Жанр: повнометражні, мультфільми

Режисер: Сара Сміт

Анімаційний фільм виробництва Sony Pictures Animation та Columbia Pictures. Ця комедійна історія про сучасного Санта-Клауса та його родину, яка підтримує роботу Санта-Клауса через передові технології та цілу армію ельфів. Артур, син Санти, разом зі своїм дідусем намагається врятувати Різдво в той момент, коли щось трапилося з подарунком для однієї дитини.

Цей фільм буде цікавий для всієї родини, він розкриває захопливу історію, яка дарує віру в чудеса та магію цього святкового часу.

Також, спеціальні серії про Різдво має низка улюблених всіма мультиків. Це чудовий спосіб дізнатися більше про відомих персонажів у святковій атмосфері та насолодитися цим настроєм.

Том і Джеррі: Маленькі помічники Санти (2014)

Спеціальна зимова короткометражна серія про пригоди відомих Тома та Джеррі, де вони допомагають Санта-Клаусу у різдвяних справах.

Скубі-Ду! Відпочинок з привидами (2012)

Група друзів разом зі Скубі-Ду відправляється на зимовий відпочинок. Вони потрапляють у нові пригоди, де мають розгадати пов'язані з привидами або надприродними явищами події, використовуючи свою винахідливість та спритність.

Крижане серце: Різдво з Олафом (2017)

Спеціальна серія від Disney, де Олаф влаштовує святкування Різдва. Веселий сніговик опитує мешканців міста про цікаві різдвяні історії та традиції. Потім разом з іншими персонажами з "Крижаного серця" намагається втілити їх у життя. Милі святкові пригоди, що супроводжують святковий сезон, не залишать байдужими нікого.

Льодовиковий період: Різдво мамонтів

У цій короткометражній серії непосидючий Сід ускочив у халепу, чим, ймовірно, засмутив Санта-Клауса. Для того щоб виправити становище, він з маленькою Персик, а також братами-бешкетниками Крешом та Едді вирушають у подорож до Санти. Вони переживають захопливі пригоди, з низкою веселих моментів і гумором, який ми всі так любимо.