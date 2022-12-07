Різдвяний штоллен. Рецепт
Штоллен - це рясно посипаний цукровою пудрою кекс родом із Німеччини з високим вмістом родзинок, прянощів, цукатів та горіхів. Готувати його довго. Запасіться терпінням. Але результат того вартий
Інгредієнти для приготування "Штоллена" (умовні 22 порції):
- Пів склянки цукру
- 300 г вершкового масла
- 2 упаковки ваніліну
- Півтори склянки молока
- Третина чайної ложки солі
- 50 г дріжджів
- 1 лимон
- 250 г білих родзинок
- 250 г чорних родзинок
- 100 г мигдалю
- 200 г цукатів
- 125 мл коньяку
- Третина склянки цукрової пудри
- П’ять з половиною склянок борошна
Рецепт приготування Різдвяного "Штоллена"
Звечора готуємо окремі продукти:
Мигдаль
- Заливаємо окропом мигдаль на три хвилини
- Потім промиваємо мигдаль в холодній воді
- Далі чистимо його від шкірки
- Підсушуємо на сковорідці до рум'янцю
- І нарешті рубаємо мигдаль на дрібні шматки
Родзинки
- Промиваємо
- Висипаємо в миску
- Туди ж додаємо цукати
- Все в місці заливаємо коньяком
- Залишаємо настоятись (найкраще на ніч)
Лимон
- Натираємо цедру з лимона
- Решту лимона відкладаємо
Вранці беремось за роботу:
- Розводимо дріжджі в теплому молоці
- Додаємо цукор
- Просіюємо дві склянки борошна
- Ставимо суміш у тепле місце на пів години
- Коли суміш "підійде", додаємо ще три склянки борошна, двісті грамів вершкового масла, ванілін, сіль, цедру лимона
- Замішуємо тісто
- Робимо з тіста кулю
- Поміщаємо тісто в ємність
- Накриваємо рушником
- Залишаємо на одну годину вистоятись
- Знову виминаємо тісто
- І знову залишаємо його вистоятись приблизно на сорок хвилин
- Далі розкачуємо тісто за формою квадрата
- Висипаємо в цей квадрат родзинки, горіхи, цукатами
- Запечатуємо наш штоллен, як конверт
- Нехай ще трохи настоїться
- І нарешті руками вимішуємо до однорідної маси всю суміш
- Розкачуємо квадратний пласт, товщина якого не повинна бути більш як три сантиметри
- "На око" ділимо наш квадрат на 1/3 та 2/3 частини
- Долонею робимо поглиблення в цих умовних поділках
- І складаємо наш штоллен саме по цих лініях
- Відправляємо штоллен в розігріту духовку
- Час першого випікання – пів години
- Далі накриваємо штоллен фольгою і випікаємо ще одну годину
- Спостерігаємо, щоб наш смаколик не підгорів, регулюючи духовку
- Витягаємо штоллен на чисту ємність, устелену фольгою, й даємо настоятись
- Поливаємо смаколик ста грамами розтопленого вершкового масла
- Засипаємо усе зверху цукровою пудрою
- Запечатуємо щільно фольгу
- Далі укутуємо штоллен у великий махровий рушник
- Завертаємо всю цю конструкцію в пакет
- …і відносимо на холод
- У такому вигляді конструкція повинна відстоятись на холоді… від двох до чотирьох тижнів
- Нарешті минув час і ми вносимо наш штоллен в тепле приміщення
- Розпаковуємо
- Нехай постоїть та прийме температуру кімнати
- А далі – можна їсти наш Різдвяний “Штоллен”
- До смаколика гарно підійде, як чай, так і молоко, а можна й каву
Смачного!
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