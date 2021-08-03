"Різкого підняття не буде": уряд до 24 серпня має визначити вартість електроенергії для населення

Про це під час брифінгу повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.



"До Дня незалежності, найімовірніше раніше, побачимо, хто і скільки має платити. Різкого зростання тарифів ми не побачимо", - сказав Никифоров.



Так, за його словами, наразі це питання опрацьовують Кабінет міністрів та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



Водночас, Никифоров підкреслив, що для багатьох підвищення тарифів на електроенергію не буде взагалі.



"Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде. Для багатьох його не буде взагалі. Це принципова позиція Зеленського. Є верстви населення, для яких вони і зараз великі. Це рішення Ради національної безпеки і оборони", - підкреслив Никифоров.

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