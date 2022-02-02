Різновид "Омікрона" BA.2 не є небезпечнішим за оригінальний штам, - ВООЗ
Новий підвид штаму COVID-19 "Омікрон" BA.2, ймовірно, не є більш серйозним, ніж початкова форма варіанту
Про це заявив Борис Павлін з групи швидкого реагування ВООЗ на COVID-19, повідомляє Reuters.
За його словами, підвид "Омікрону" BA.2 не є небезпечнішим, ніж його початкова форма, і вакцини від коронавірусу продовжують забезпечувати подібний захист від різних форм штаму.
За даними ВООЗ, підвид вже стає домінуючим на Філіппінах, в Непалі, Катарі, Індії та Данії. Павлін додав, що BA.2 може замінити BA.1 у всьому світі.
Згідно з даними з Данії, першої країни, де BA.2 обігнав BA.1, виявилося, що немає різниці в тяжкості захворювання.
Данське дослідження, яке аналізувало коронавірусну інфекцію в більш ніж 8 500 данських домогосподарствах у період з грудня по січень, BA.2 є більш поширеною формою "Омікрону" та з більшою ймовірністю здатний заразити вакцинованих людей.
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