РНБО підготувала санкції проти 237 осіб, причетних до виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму та ОРДЛО

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Прийнято рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні і забезпечують вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції", - сказав він.

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