РНБО підготувала санкції проти 237 осіб, причетних до виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму та ОРДЛО
Рада національної безпеки і оборони підготувала проти 237 осіб, які приймали і організовували вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Прийнято рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні і забезпечують вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції", - сказав він.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
- США і Велика Братанія відмовилися визнавати і засудили "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму.
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