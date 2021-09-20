Понад 100 тис. мешканців ОРДЛО примусово вивезли на територію РФ для участі в виборах до Держдуми, - правозахисник

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо. TV.



“Жителів ОРДЛО примусово вивозять на територію Російської Федерації для голосування на виборах до Державної Думи РФ. Для інформаційної пропаганди РФ були створені кадри. Зокрема, в “ДНР” та “ЛНР” є активісти, які з посмішкою на обличчі позували для камер на фоні нових автобусів. Звичайних же людей перевозили не в комфортабельних автобусах, а в “еталонах”, або в електричках.” - розповів Лисянський



Лисянський зауважив, що інформація про 150 тис. жителів ОРДЛО, які взяли участь в виборах до Державної Думи Росії є некоректною



“150 тис жителів ОРДЛО взяли участь в онлайн голосуванні виборів до Державної Думи РФ, а близько 100 тис вивезли на територію Росії для голосування на дільницях. Тобто, маємо цифру в 250 тис людей. Це показує саме факт злочину Російської Федерації проти громадян України”. - додав Лисянський



Лисянський впевнений, що держава не робить максимальних зусиль, щоб зупинити паспортизацію. За його словами, на міжнародній арені потрібно акцентувати увагу на тому, що це злочин проти демократії та прав людини.

Нагадаємо, за даними офіційних екзитполів на голосуванні до Держдуми у РФ перемагає провладна партія "Єдина Росія", яка набирає 45,2% голосів

18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Україна дозволила відкрити дільниці для голосування на "виборах" до Держдуми у консульствах та посольстві РФ, оскільки дотримується своїх міжнародних зобов'язань.