Представник Зеленського у КС пояснив, чому в Україні дозволили голосування на "виборах" до Держдуми РФ
Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що Україна дозволила відкрити дільниці для голосування на "виборах" до Держдуми у консульствах та посольстві РФ, оскільки дотримується своїх міжнародних зобов'язань
Про це повідомляє "Україна 24".
За словами Веніславського, Україна виконує свої міжнародні зобов'язання, дозволяючи проводити в диппредставництвах Росії у найбільших українських містах голосування на "виборах" до Держдуми РФ.
"З точки зору міжнародного права, є конвенція про консульські відносини, є конвенція щодо дипломатичних відносин. Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні відносини, то це не означає розірвання консульських відносин. Головним завданням консульських установ України за кордоном і консульських установ інших країн на території України є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави", - сказав Веніславський.
Депутат від "Слуги народу" додав, що Україна не розірвала дипломатичні відносини з країною-окупантом, не кажучи про консульські.
"Україна виконує всі зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, і надає громадянам Росії можливість реалізувати свої конституційні права. Україна поводить себе як цивілізована країна", - сказав Веніславський.
- 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
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