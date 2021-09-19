Представник Зеленського у КС пояснив, чому в Україні дозволили голосування на "виборах" до Держдуми РФ

Про це повідомляє "Україна 24".

За словами Веніславського, Україна виконує свої міжнародні зобов'язання, дозволяючи проводити в диппредставництвах Росії у найбільших українських містах голосування на "виборах" до Держдуми РФ.

"З точки зору міжнародного права, є конвенція про консульські відносини, є конвенція щодо дипломатичних відносин. Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні відносини, то це не означає розірвання консульських відносин. Головним завданням консульських установ України за кордоном і консульських установ інших країн на території України є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави", - сказав Веніславський.

Депутат від "Слуги народу" додав, що Україна не розірвала дипломатичні відносини з країною-окупантом, не кажучи про консульські.

"Україна виконує всі зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, і надає громадянам Росії можливість реалізувати свої конституційні права. Україна поводить себе як цивілізована країна", - сказав Веніславський.